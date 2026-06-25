Un giovane operaio è rimasto gravemente ferito questa mattina a causa di un'esplosione mentre lavorava su un muletto all'interno di una rivendita di materiale edile a Golfo Aranci, sulla strada panoramica che porta alla spiaggia di Cala Moresca.

Sul posto per effettuare i rilievi sono arrivati il personale dello Spresal della Asl di Olbia e i Carabinieri della stazione locale, che verranno supportati dai colleghi del reparto Artificieri, mandati per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il mezzo sul quale si trovava l'operaio sia stato investito da un'esplosione. L'uomo, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasporto al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.