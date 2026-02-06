Per quanto riguarda le attività didattiche orientate alla collaborazione operativa tra le diverse amministrazioni statali, gli Ufficiali Superiori partecipanti al 28° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI) presso il Centro Alti Studi Difesa di Roma (CASD) hanno visitato il Reparto Operativo Aeronavale e il Gruppo Aeronavale di Cagliari della Guardia di Finanza.



La delegazione, guidata dal Direttore del Corso, il Generale B.A. Danilo Morando, è stata accolta dal Comandante Regionale Sardegna, il Generale B. Claudio Bolognese, il quale ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni statali per ottimizzare le rispettive competenze a beneficio della sicurezza nazionale. In particolare, ha evidenziato il ruolo cruciale della Guardia di Finanza nel contrastare l'evasione fiscale, l'elusione e le frodi, oltre che nell'affrontare gli illeciti legati alla spesa pubblica per difendere gli interessi economici nazionali ed europei.



Successivamente, i Comandanti dei due reparti aeronavali di Cagliari hanno illustrato le loro responsabilità e competenze nel coordinare le attività di Polizia del mare per garantire la sicurezza delle frontiere europee e contrastare i traffici illegali che coinvolgono l'isola sarda.



Il programma educativo per i 58 Ufficiali delle Forze Armate italiane, compresi partecipanti stranieri, è proseguito presso il Porto Canale di Cagliari, dove hanno visitato le unità navali e le strutture logistiche del Reparto Operativo Aeronavale e del Gruppo Aeronavale.



In chiusura della visita, i partecipanti al corso hanno potuto conoscere le capacità tecniche dei sistemi aerei a pilotaggio remoto utilizzati dalla Sezione Aerea del Corpo di Elmas e assistere alle dimostrazioni delle unità cinofile specializzate nella scoperta di sostanze stupefacenti e valute nascoste durante traffici illegali.



L'evento ha offerto agli Ufficiali una preziosa opportunità di confronto e scambio di conoscenze su temi strategico-operativi, contribuendo così alla crescita e al consolidamento delle competenze professionali necessarie per assumere incarichi di alta responsabilità e coordinamento operativo nei diversi scenari in cui operano le Forze Armate e i Corpi Armati dello Stato.