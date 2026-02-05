Erogazione dell'acqua regolare nel Sassarese questo fine settimana.

I lavori di manutenzione straordinaria sull'acquedotto Coghinas 2, originariamente previsti per domani da Enas, sono stati infatti temporaneamente rinviati, decisione ha evitato le interruzioni nella fornitura di acqua annunciata per Sassari e i comuni limitrofi.

In particolare, i quartieri di Sassari serviti dal serbatoio di via Milano, tra cui Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato e altri, non subiranno più la chiusura notturna programmata per domenica.

Anche a Castelsardo, dove era prevista una sospensione dell'erogazione per l'intera giornata di domani, l'acqua verrà regolarmente fornita.