"Dopo aver accorpato 38 autonomie scolastiche negli ultimi tre anni e altre 9 quest'anno per mano del commissario ministeriale, il Governo avrebbe deciso di danneggiare ulteriormente gli studenti non consentendo alle autonomie scolastiche sarde di accedere ai fondi destinati al personale docente e Ata".

Sono le parole dell'assessora regionale della Pubblica istruzione, Ilaria Portas, a proposito dell'articolo 19 del decreto sul Pnrr, in via di pubblicazione, che escluderebbe la Sardegna dalle risorse per la scuola per non aver adottato in maniera autonoma il piano di dimensionamento scolastico deciso dal Governo.

"Questo significa - ribadisce l'esponente della Giunta Todde - penalizzare ragazze e ragazzi che non potranno usufruire del necessario servizio del personale destinato al funzionamento del sistema scuola".