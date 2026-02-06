PHOTO
Fuoco e paura durante le prime ore del mattino di oggi, venerdì 6 febbraio, ad Assemini dove, intorno alle ore 5:00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari intervenuta tempestivamente per l’incendio di un’auto.
All’arrivo sul posto, il veicolo risultava già completamente avvolto dalle fiamme. I vigili hanno così provveduto alle operazioni di spegnimento, mettendo in sicurezza l’area ed evitando che le fiamme potessero propagarsi alla vegetazione circostante.
L’intervento si è concluso senza il coinvolgimento di persone. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause che hanno originato l’incendio.