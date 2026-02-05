Tre persone, tra cui una donna e un minorenne, sono state denunciate per detenzione e porto illegale di armi bianche e strumenti atti a offendere, e un uomo è stato denunciato per ricettazione, durante i controlli effettuati nei giorni scorsi tra Valledoria e Olbia.



La denuncia per ricettazione è stata il risultato di un controllo stradale di routine effettuato dai Carabinieri di Valledoria: un uomo è stato bloccato dopo aver tentato di fuggire da un posto di controllo, e i militari hanno scoperto che era senza patente e che il veicolo non aveva copertura assicurativa. Successivi accertamenti hanno permesso di recuperare un'auto e un motore nautico rubati in precedenza. La refurtiva è stata restituita alle vittime dopo aver individuato i legittimi proprietari.



A Olbia, durante i controlli eseguiti, una donna è stata denunciata per porto abusivo di un coltello proibito, trovata in possesso di due coltelli a serramanico e un dispositivo a impulsi elettrici. In un'altra occasione, un uomo è stato trovato con un coltello a serramanico, mentre un minorenne è stato sorpreso con un coltello proibito.

