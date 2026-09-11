Un controllo lungo una strada sterrata, effettuato nelle ore serali, ha portato alla scoperta di un piccolo arsenale e alla denuncia di due persone.

Gli agenti del distaccamento della Polizia Stradale di Muravera stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando, nei pressi dell'ex colonia penale di Castiadas, hanno notato un'auto che procedeva al buio lungo una strada sterrata. Il veicolo è stato fermato e la successiva perquisizione avrebbe permesso di trovare a bordo una carabina modificata con relativo munizionamento, oltre a un puntatore laser, una torcia, un pugnale e un coltello a serramanico.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti nelle abitazioni dei due occupanti, a Burcei. Anche in questo caso gli agenti avrebbero trovato armi: un fucile da caccia con le relative munizioni e una carabina, risultati detenuti illecitamente.

Al termine delle verifiche, i due sono stati denunciati per una serie di reati, tra cui porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, alterazione di armi, porto abusivo e detenzione abusiva di armi e munizioni, oltre che per esercizio della caccia durante il periodo di divieto generale.

Il bilancio complessivo dell'operazione comprende, tra armi legalmente detenute e quelle risultate irregolari, sette fucili da caccia, due carabine, un puntatore laser, una torcia, un pugnale e un coltello a serramanico, tutti portati via dagli agenti.