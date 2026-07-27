La demolizione del mercato storico in via San Benedetto a Cagliari è iniziata durante la mattina di oggi, lunedì 27 luglio 2026, con il primo colpo di benna che ha colpito l'ingresso principale di via Cocco Ortu. Le pareti laterali di via Cocco Ortu e via Tiziano verranno abbattute insieme alle strutture interne. Dopo questa fase, seguirà la ricostruzione dell'edificio per restituire il mercato ai suoi operatori, attualmente ospitati nella temporanea piazza Nazzari, entro il 2027.

Un fatto storico tanto che numerosi cittadini di Cagliari, secondo le testimonianze, hanno documentato la demolizione con i loro telefoni cellulari. Il mercato di San Benedetto, costruito nel dopoguerra, rappresenta infatti un pezzo importante dell'identità della città ed era una tappa fissa nei tour dei crocieristi e turisti prima della chiusura per i lavori.

"Con l'avvio delle demolizioni - spiega l'assessore all'infrastrutturazione urbana, Yuri Marcialis - entra oggi nel vivo il cantiere per la riqualificazione. Si tratta di un passaggio che arriva al termine di settimane di intenso lavoro preparatorio, spesso poco visibile ma indispensabile per consentire l'avanzamento dell'intervento".

"Nelle ultime settimane sono state completate una serie di lavorazioni puntuali, tra cui gli interventi sugli impianti elettrici, il completamento delle predisposizioni a cura di Enel e le attività svolte dal Ctm per il trasferimento dei collegamenti della rete filoviaria sui nuovi pali realizzati dal Comune - riassume l'assessore -. Operazioni particolarmente complesse, programmate nelle prime ore del mattino e nei fine settimana per limitare al massimo i disagi alla circolazione e al trasporto pubblico. Anche le attività di cantiere hanno dovuto tenere conto delle elevate temperature di questo periodo, con una rimodulazione degli orari di lavoro nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori".

"Nonostante questo, il cronoprogramma è stato rispettato - assicura Marcialis - e oggi è possibile avviare la fase delle demolizioni, che rappresenta un momento significativo nel percorso di riqualificazione di uno dei luoghi simbolo della città".

Sul posto anche l'assessore comunale al Commercio, Carlo Serra: "Da oggi entriamo nel clou della ristrutturazione. Sì, è un giorno storico, se vogliamo anche un po' triste - commenta - perché vedere questa struttura che viene demolita sicuramente lascerà un po' di amarezza, però se si vuole comunque guardare verso il futuro è necessario agire in questo modo e quindi guardiamo al futuro con ottimismo".