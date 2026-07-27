Il sito iLMeteo.it ha diffuso le previsioni meteorologiche per l'Italia riguardanti la giornata successiva. Si prevede un rinforzo dell'anticiclone africano, mentre una fresca goccia di aria raggiungerà la Sicilia. Il clima sarà caratterizzato da condizioni generalmente buone con cielo sereno o leggermente nuvoloso. Tuttavia, si prevede un temporaneo calo della pressione tra le Isole Maggiori che potrebbe generare temporali intensi in Sicilia. Le temperature sono in aumento, con punte di 36°C già registrate in Toscana, Umbria e Lazio. I venti soffieranno deboli da nord.

In Sardegna, tra mercoledì e giovedì è previsto tempo stabile e soleggiato, grazie alla presenza dell’alta pressione. Le temperature saranno in graduale aumento, sia di giorno sia di notte. I venti saranno deboli da nord, con le consuete brezze marine nel pomeriggio, mentre i mari resteranno poco mossi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 27 luglio

Cielo poco nuvoloso con locali addensamenti associati alla possibilità di sviluppo di temporali pomeridiani nel sud-est dell'Isola.

Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie.

Venti: moderati dai quadranti occidentali con locali rinforzi nelle Bocche di Bonifacio e nel Campidano meridionale.

Mari: molto mossi con moto ondoso in calo dal tardo pomeriggio lungo le coste occidentali, mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 28 luglio

Cielo poco nuvoloso con locali addensamenti associati alla possibilità di sviluppo di temporali pomeridiani nel sud-est dell'Isola.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento sul settore occidentale dell'Isola.

Venti: moderati dai quadranti nord-occidentali in mattinata, tendenti ad assumere un regime di brezza nel pomeriggio.

Mari: mossi con moto ondoso in progressivo calo lungo le coste occidentali, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da condizioni anticicloniche con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature registreranno un lieve ma progressivo aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. I venti saranno in prevalenza deboli settentrionali con prevalenza di brezze marine pomeridiane. I mari saranno poco mossi.