Febbraio 2026 si chiude sotto un intenso anticiclone africano, ma verrà ricordato come uno dei mesi più piovosi e umidi degli ultimi 25 anni. Un finale stabile e soleggiato che contrasta con un bilancio climatico segnato da precipitazioni abbondanti e persistenti.

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, traccia il quadro di una stagione fuori dagli schemi: «L'inverno 2025-2026 è stato caratterizzato da un dicembre in media, seguito da ben sette settimane torrenziali da Capodanno fino al 20 febbraio circa. Poi, c'è stato l'arrivo improvviso e prepotente della Primavera».

Archiviato il debole fronte atlantico di lunedì, da martedì l’alta pressione tornerà a imporsi sull’intero Paese. È atteso un nuovo slancio mite, con temperature in ulteriore aumento: i valori raggiungeranno nuovamente i 18 gradi al Nord e supereranno i 21-22 gradi al Centro-Sud.

Secondo le proiezioni, il quadro termico resterà sopra la media del periodo almeno fino alla metà di marzo, consolidando una fase decisamente primaverile dopo settimane di maltempo intenso.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: domenica 1 marzo 2026 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso, a tratti nuvoloso specie nella seconda parte della giornata. Nebbie o foschie nelle ore più fredde del mattino e dalla tarda serata.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli in prevalenza da Est, con locali rinforzi moderati sulle coste meridionali e settentrionali.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulle coste meridionali.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 2 marzo 2026 - fonte Arpas

Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, tendente a coperto sui settori orientali. Locali nebbie o foschie fino al primo mattino.

Temperature: minime in aumento, massime pressoché stazionarie o al più in rialzo sui settori occidentali.

Venti: deboli o moderati da Sud-Est, con locali rinforzi sulle coste meridionali e settentrionali.

Mari: poco mossi sulle coste occidentali, mossi altrove e fino a localmente molto mossi sulle coste meridionali in serata.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

La giornata di martedì sarà caratterizzate da cielo nuvoloso, a parte locali schiarite sui settori occidentali; deboli piogge possibili sui settori orientali. Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente. I venti saranno moderati dai quadranti orientali, con rinforzi sulle coste; i mari saranno molto mossi sulle coste meridionali, generalmente mossi altrove mossi. Mercoledì cielo irregolarmente nuvoloso con brevi piogge o rovesci isolati; temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie. Venti moderati orientali, a tratti forti sulle coste specie meridionali e occidentali; mari mossi o molto mossi.