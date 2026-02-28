Un gruppo di turisti sardi si trova fermo a Dubai dopo l’attacco degli Stati Uniti all’Iran. Una decina di crocieristi è attualmente a bordo della MSC Euribia, ormeggiata nel porto dell’emirato.

La partenza era prevista alle 21 ora locale con rotta verso Doha, da dove i passeggeri avrebbero dovuto imbarcarsi su un volo per Fiumicino. Tuttavia, la nave non ha lasciato Dubai perché dallo scalo qatariota non sarebbe stata garantita la partenza per l’Italia a causa della chiusura dello spazio aereo nella regione.

I passeggeri, informati nelle ultime ore del cambio di programma, riferiscono che la situazione a bordo è tranquilla. Dallo staff sarebbero arrivate rassicurazioni sulla sicurezza del porto di Dubai, considerato scalo sicuro. Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati dal comandante nella mattinata successiva.

In una nota, la compagnia spiega: «A causa dell'attuale situazione e della chiusura dello spazio aereo nella regione del Medio Oriente, MSC Euribia rimarrà ormeggiata nel porto di Dubai. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei nostri ospiti e dell'equipaggio. La prossima crociera prevista in partenza da Doha, Qatar, l'1 marzo è stata cancellata e tutti gli ospiti interessati sono stati informati - fa sapere la compagnia in una nota - MSC Crociere sta attualmente monitorando e riesaminando tutte le sue operazioni nella regione ed è in costante contatto con le autorità locali e nazionali e con i propri partner».