Il ritorno all'ora solare è sempre più vicino e, come consuetudine, milioni di italiani dovranno regolare i loro orologi. Un aspetto che spesso genera confusione è se si guadagnerà un'ora in più o si perderà un'ora. La risposta è chiara: con il passaggio dall'ora legale all'ora solare, si aggiunge un'ora al conto. Quindi, teoricamente, quella notte si potrà dormire un'ora in più. Ma quando avverrà esattamente questo cambio nel 2026 e cosa accadrà durante la notte?

Nel 2026, il ritorno all'ora solare avverrà domenica 25 ottobre. Il passaggio avverrà durante la notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Alle 3:00 del mattino, gli orologi dovranno essere riportati indietro alle 2:00. Di conseguenza, l'ora tra le 2:00 e le 3:00 verrà vissuta due volte. Questo è il motivo per cui la notte del cambio dell'ora è spesso considerata una delle più lunghe dell'anno.