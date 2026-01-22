La strada statale 195 “Sulcitana” resterà chiusa al traffico per oltre una settimana a seguito dei gravi danni provocati dal maltempo che ha colpito la Sardegna sud-occidentale nei giorni scorsi. Lo stabilisce un’ordinanza dell’Anas che dispone l’interruzione della circolazione dal km 5+220 al km 8+830, su tutte le corsie, a partire dalle ore 00:00 del 22 gennaio e fino alle ore 24:00 del 30 gennaio 2026.

Il provvedimento arriva dopo l’ondata di maltempo legata alla perturbazione che, da lunedì 19 gennaio, ha interessato in modo particolarmente intenso il tratto costiero del Sud Sardegna. Nell’ordinanza Anas si richiama infatti il “Bollettino di criticità regionale per rischio idraulico e idrogeologico” diramato dalla Protezione civile il 18 gennaio.

“Dalla giornata di lunedì 19 gennaio 2026, una importante perturbazione meteorica ha effettivamente imperversato lungo la costa sud occidentale della Sardegna con temporali, venti con raffiche oltre i 120 km/h e mareggiate a flagellare le coste”.

Secondo quanto riportato nel documento, le condizioni meteo estreme hanno reso inagibile un tratto fondamentale della viabilità:

“Il forte temporale unitamente ai venti di burrasca e alle mareggiate […] hanno reso inagibile il tratto della S.S. 195 ‘Sulcitana’ compreso tra il km 5+500 ed il km 8+200”.

Anas spiega che sono attualmente in corso accertamenti tecnici e ispezioni sulla sede stradale, operazioni che potranno essere completate solo quando le condizioni del mare lo consentiranno: “La struttura operativa competente […] si sta adoperando per rendere agibile la tratta stradale […] previa esecuzione degli appositi accertamenti e ispezioni che potranno essere completati soltanto quando le condizioni del mare lo consentiranno”.

Fino al termine di queste verifiche, viene esclusa la possibilità di garantire la sicurezza degli utenti: “Nelle more del completamento delle suddette attività […] non è possibile consentire il transito in sicurezza dell’utenza stradale nella tratta sopra indicata”.

La chiusura è motivata, sottolinea Anas, dalla necessità di tutelare l’incolumità degli automobilisti e degli operatori impegnati nei lavori: “I provvedimenti […] risultano necessari al fine di salvaguardare l’incolumità degli utenti stradali e degli addetti alle lavorazioni”.

Viabilità alternativa

L’ordinanza stabilisce anche le deviazioni obbligatorie. Il traffico in direzione Capoterra/Pula verso Cagliari sarà deviato al km 8+900 della SS 195 verso la strada consortile per Macchiareddu, quindi sulla SP 2 e successivamente sulla SS 130 allo svincolo del km 8+500.

Il percorso inverso sarà utilizzabile per i veicoli diretti da Cagliari verso Capoterra e Pula.

La chiusura sarà segnalata con apposita segnaletica di cantiere, come previsto dal Codice della Strada. La riapertura del tratto resterà subordinata all’esito delle verifiche e agli eventuali interventi di ripristino necessari.