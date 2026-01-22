La Procura di Cagliari ha chiesto la reclusione a 17 anni e 4 mesi per il 26enne Fabio Concas, reo confesso dell'omicidio di Alessandro Cambuca, il 27enne ucciso con alcune coltellate nell'ottobre del 2024 ad Assemini (Città metropolitana di Cagliari) in una casa dove i due stavano passando la notte con altri amici, dopo aver partecipato alla festa di Santa Greca a Decimomannu.

Oggi, durante l'udienza del rito abbreviato, la gup di Cagliari Giulia Tronci ha fissato la nuova data del processo per il prossimo 24 febbraio, giorno in cui dovrebbe essere anche letta la sentenza.

L'avvocato di Concas, Franco Villa, ha contestato le richieste della Procura, anche per non aver tenuto conto delle attenuanti generiche (il 26enne aveva confessato e aveva fatto ritrovare l'arma del delitto) e di un eventuale vizio parziale di salute mentale (la perizia della difesa aveva sostenuto una ridotta capacità).