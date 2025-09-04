Durante la notte appena trascorsa, un 56enne e un 52enne, entrambi residenti a Pula, disoccupati e già conosciuti dalle Forze dell'Ordine, sono stati arrestati a Capoterra dai Carabinieri della Stazione di Pula, per detenzione di droga con l'intento di spaccio.

Durante un controllo lungo la Strada Statale 195, a Maddalena spiaggia, i militari hanno notato il comportamento nervoso dei due passeggeri a bordo di una Mini Cooper. Dopo aver verificato i loro precedenti penali, è scattato un controllo più approfondito che ha portato al sequestro di circa 100 grammi di eroina.

Successivamente, le ricerche si sono estese alle abitazioni dei due uomini. Nella casa del 56enne sono state trovate altre 16 dosi di eroina, 6.030 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, e materiale per il confezionamento della droga.

Dopo le procedure di rito, i due arrestati sono stati ricondotti alle loro abitazioni in attesa del processo con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna dall'Autorità Giudiziaria di Cagliari.