Inseguimento a tutta velocità da Pirri a Capoterra da parte gli agenti della Polizia di Stato di Cagliari, che hanno poi arrestato un uomo di 35 anni per detenzione di droga con l'intento di spaccio.

Durante una normale giornata di pattugliamento nel quartiere di Pirri, lo scorso giovedì, gli agenti della Squadra Mobile di Cagliari hanno notato uno scambio sospetto tra un'auto e uno scooter, simile a quelli visti nei film d'azione.

A quel punto il motociclista è fuggito in mezzo al traffico, ma i poliziotti hanno seguito il conducente dell'auto fino alla S.S. 195 in direzione Capoterra, dove lo hanno fermato e perquisito. All'interno del veicolo sono stati trovati due panetti di cocaina di altissima qualità, per un totale di 1,5 kg, nascosti accuratamente. Il conducente, un giovane senza precedenti penali, è stato immediatamente arrestato per detenzione a fini di spaccio e portato nel carcere di Uta.

Secondo gli investigatori, la quantità di cocaina sequestrata avrebbe potuto produrre oltre 21.000 dosi pronte per essere vendute sul mercato illegale, per un valore superiore ai 120.000 euro.

Questa operazione ha rappresentato un duro colpo contro il traffico di droga, trasformando un'indagine comune in un intervento di grande importanza, svolto con discrezione e tempismo. Le indagini continuano per individuare la rete di distribuzione della droga e identificare il motociclista "fantasma" che per ora è riuscito a sfuggire agli investigatori.