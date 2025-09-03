Quando i Carabinieri si sono recati a casa sua per notificargli un atto legato a un altro procedimento penale, hanno notato un nervosismo insolito e odore di hashish nell'appartamento. Dopo una perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati oltre 500 grammi di cocaina, circa 24 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 520 euro in contanti, considerati provento dello spaccio.

Così, i Carabinieri della Stazione di Selargius, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato durante la notte appena trascorsa un giovane disoccupato di 20 anni, residente nel paese e già noto alle autorità, per detenzione di droga con l'intento di spaccio.

Il materiale è stato sequestrato e sarà depositato presso l'Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Cagliari. Il giovane è attualmente agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza con rito direttissimo.