Nel pomeriggio di venerdì i Carabinieri della Stazione di Palau hanno arrestato un uomo di 53 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un controllo nel centro abitato, i militari hanno intimato l’ALT a un’autovettura. Alla vista della pattuglia, il conducente ha accelerato improvvisamente, dandosi a una fuga pericolosa lungo una strada trafficata. L’inseguimento è scattato immediatamente, mentre l’uomo cercava di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. Una volta fermato, i Carabinieri hanno recuperato il pacchetto, che conteneva oltre 50 grammi di cocaina.

Successivamente, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo altri 10 grammi di cocaina, circa 40 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze. Nell’abitazione sono stati trovati anche un essiccatoio elettrico per la marijuana e una pressa per preparare panetti di hashish.

L’uomo è stato quindi arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Attualmente si trova agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. L’operazione rientra nelle attività di contrasto allo spaccio di droga condotte dai Carabinieri della Stazione di Palau, finalizzate a garantire maggiore sicurezza nel territorio.