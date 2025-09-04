Almeno 15 persone sono morte e circa 20 sono rimaste ferite, di cui 5 gravi, a Lisbona in seguito al deragliamento della funicolare di Gloria, principale mezzo di trasporto utilizzato dai turisti per collegare la parte bassa del centro della capitale portoghese con il Barrio Alto. Il vagone si è schiantato contro un edificio situato nei pressi dei binari, vicino alla Plaza de los Restauradores sottostante, piegandosi nell'impatto.

Tra i feriti anche una donna italiana, che ha riportato, come riferisce l'ambasciata, ferite non gravi.

Secondo le prime informazioni disponibili, sembra che uno dei cavi che sostenevano la struttura abbia ceduto, causando il tragico incidente in cui il veicolo è precipitato e ha colpito un edificio vicino ai binari. Un'altra ipotesi, come riporta Ansa, è che il sistema frenante del veicolo potrebbe non aver funzionato correttamente.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute ambulanze, vigili del fuoco e mezzi della Protezione Civile per soccorrere i feriti intrappolati tra le lamiere. Cinque persone sono in condizioni gravi.