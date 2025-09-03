Proseguono le attività di contrasto al traffico di droga. Nella giornata di giovedì 28 agosto, i militari della Stazione Carabinieri di Desulo, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno arrestato un giovane di 20 anni mentre raccoglieva cannabis in una piantagione illegale a Desulo chiamata “Su Laccheddu – Arcu Is Orroeles”.

La piantagione, nascosta tra la vegetazione, conteneva 104 piante di diverse altezze, irrigate da un sistema di tubature in PVC lunghe oltre 200 metri, alimentato da una cisterna, che è stata sequestrata.

L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Oristano, confermata successivamente dal G.I.P. e poi trasformata in obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria.

Questa operazione dimostra l'efficacia del lavoro investigativo svolto dai Carabinieri sul territorio, in collaborazione con i reparti speciali che controllano le aree remote della regione.