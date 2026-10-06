Notte movimentata a Cagliari, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno arrestato un 18enne senza fissa dimora, con l’accusa di furto aggravato.

L’intervento è scattato in viale Cristoforo Colombo, dopo la chiamata al 112 di un cittadino che avrebbe sorpreso il giovane mentre si introduceva nella propria automobile, dopo averne infranto il deflettore destro.

I militari, intervenuti rapidamente, hanno avviato le ricerche nella zona riuscendo a rintracciare il 18enne poco distante dal luogo dell’accaduto. Gli accertamenti avrebbero permesso inoltre di ricostruire un secondo episodio: nella stessa circostanza, il giovane si sarebbe introdotto anche all’interno di un’altra vettura parcheggiata.

Durante la perquisizione personale sono stati trovati diversi attrezzi da scasso, che sono stati sequestrati.

Il 18enne è stato quindi accompagnato in caserma e, concluse le formalità di rito, messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.