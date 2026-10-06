Una donna di 52 anni è morta in un terribile incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 di oggi, martedì 6 ottobre 2026, all'ingresso di Sassari, lungo la strada per Ittiri.

Secondo le prime informazioni, ancora al vaglio, fornite dalla Polizia locale di Sassari, la vittima si trovava alla guida di una Fiat Stilo diretta verso la città, quando avrebbe perso il controllo della vettura, che avrebbe quindi sbandato invadendo la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva una Nissan Qashqai. L'impatto tra le due auto è stato inevitabile e la Fiat è stata scaraventata fuori strada.

Per la 52enne sono stati vani i tentativi di soccorso. Gli operatori del 118 hanno cercato di rianimarla per quasi un'ora, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente della Nissan è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e la Polizia locale di Sassari, impegnata negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO