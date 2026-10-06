Cambio al vertice del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano. A partire da ottobre 2026, l’incarico di comandante è stato conferito all’ingegnera Natascia Erriu, dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con una lunga esperienza professionale maturata tra la Sardegna e il territorio nazionale.

Nata a Cagliari e cresciuta nell’hinterland del capoluogo, Erriu ha studiato all’Università degli Studi di Cagliari, trascorrendo anche un anno all’Università di Glasgow. Nell’ateneo cagliaritano ha conseguito prima la laurea in Ingegneria Meccanica e successivamente il Dottorato di Ricerca in Progettazione Meccanica, con una tesi sperimentale sviluppata in gran parte presso la Yacht Research Unit del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università di Auckland, in Nuova Zelanda.

Di recente ha inoltre conseguito un Master in “Innovazione nella gestione delle crisi, del soccorso pubblico e della sicurezza”. Prima di entrare nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha lavorato in ambito universitario occupandosi di ricerca e insegnamento nei settori della termodinamica, della fluidodinamica e della meccanica applicata alle macchine.

Nominata Primo Dirigente, ha assunto nel marzo 2025 il suo primo incarico dirigenziale come Dirigente Vicario del Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo, ruolo ricoperto per un anno e mezzo.

Il suo percorso professionale è però profondamente legato alla Sardegna. In precedenza ha lavorato per due anni come funzionario direttivo al Comando di Cagliari e per tredici anni alla Direzione Regionale Sardegna. Nel corso di questo lungo periodo ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di responsabile dell’Area Rischi Rilevanti dell’Ufficio Prevenzione Incendi, del settore Antincendio boschivo, dell’Ufficio Formazione e del Nucleo Specialistico “Sistemi a Pilotaggio Remoto”.

Un’esperienza che le ha permesso di conoscere in maniera approfondita il territorio regionale, dalle caratteristiche ambientali alle realtà urbanistiche e produttive, con particolare attenzione agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e ai pericoli legati sia alle attività antropiche sia ai fenomeni naturali.

Nel corso della carriera ha partecipato a numerosi interventi di soccorso, sia ordinari sia nell’ambito di grandi calamità locali e nazionali. Tra questi l’alluvione di Olbia provocata dal ciclone Cleopatra, il sisma dell’Italia centrale, l’alluvione di Bitti e il grave incendio boschivo che ha colpito il territorio del Montiferru.

Ha inoltre preso parte ad attività di ricerca e recupero di vittime sotto le macerie con il Team Urban Search and Rescue Medium, oltre a numerosi progetti europei in rappresentanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed esercitazioni in ambito nazionale ed europeo.

Ora il ritorno nell’Isola, alla guida del Comando di Oristano, assume per Erriu anche un significato personale.

“Assumo quest’incarico con grande emozione - queste le parole del Comandante - non solo perché mi dà l’opportunità di tornare nella mia amata isola e di stare più vicina alla mia famiglia, ma anche perché mi consente di essere al servizio della mia terra e dei miei conterranei. Porto con me l’esperienza maturata all’interno del Corpo Nazionale e, in particolare, quella vissuta in terra orobica, dove ho avuto il privilegio di svolgere il mio primo incarico da Dirigente, che mi ha arricchito dal punto di vista professionale e umano e che porterò sempre nel cuore. Un’esperienza in un territorio vasto, caratterizzato da una significativa fragilità idrogeologica, da un fittissimo tessuto industriale, da un importante aeroporto internazionale e da oltre un milione di abitanti, espressione di una straordinaria cultura del lavoro. Sarà un percorso ricco di sfide, che affronterò con il massimo impegno e profonda dedizione, con il precipuo obiettivo di apportare un contributo prezioso per l’intero territorio, al servizio dei cittadini, consapevole che tale proposito possa essere conseguito solo attraverso uno spirito collaborativo tra enti e istituzioni. Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento all’Ing. Angelo Ambrosio, che mi ha preceduto nelle funzioni di Comandante, per il lavoro svolto alla guida del Comando di Oristano e per l’impegno profuso al servizio del territorio e della comunità”.