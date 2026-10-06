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Si trovava agli arresti domiciliari, ma nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 5 ottobre 2026, è stato sopreso mentre passeggiava tranquillamente per le vie del centro di Iglesias.
A trovarlo sono stati i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Iglesias, durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno individuato il 31enne, già noto alle forze dell’ordine, fuori dalla propria abitazione in assenza di un giustificato motivo che ne consentisse l’allontanamento.
Per il giovane è scattato quindi l’arresto con l’accusa di evasione, per la violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.
L’intervento è avvenuto nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo svolti dai Carabinieri sul territorio cittadino, finalizzati anche alla verifica del rispetto delle misure cautelari e degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria.
La posizione del 31enne sarà ora sottoposta alle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria competente.