È stato sorpreso mentre rovistava tra gli scaffali all’interno di un bar in via Corelli a Cagliari, dopo esservi introdotto forzando la porta d’ingresso, ed è stato così arrestato per furto aggravato Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Cagliari, durante la notte scorsa.

L’intervento dei militari è scattato dopo una chiamata al 112, effettuata da un passante che aveva notato movimenti sospetti nei pressi del locale. Decisivo si è rivelato il ruolo dell’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale, che ha gestito la segnalazione con prontezza e coordinato le pattuglie in modo da farle giungere sul posto senza destare l’attenzione del malvivente.

I Carabinieri, giunti in pochi istanti, hanno sorpreso il presunto ladro, un 39enne già noto alle forze dell'ordine, che alla loro vista si è immediatamente bloccato, visibilmente spaventato, e non ha opposto alcuna resistenza, consentendo ai militari di immobilizzarlo in sicurezza e porlo sotto controllo fino all’esecuzione dell’arresto.

Concluse le formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo che, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, si svolgerà nella mattinata di oggi, lunedì 27 ottobre.