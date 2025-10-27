PHOTO
Impianti audiovisivi non autorizzati per controllare anche a distanza l'attività dei dipendenti, sono stati scoperti, durante un'ispezione, dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, che hanno così denunciato la responsabile di una società che gestisce un esercizio pubblico a Cagliari.
La donna, una 37enne residente a Settimo San Pietro, è accusata di aver installato gli impianti non autorizzati, violando l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
In seguito all'ispezione, è stata comminata un'ammenda di 387,25 euro e l'Autorità Giudiziaria è stata informata.