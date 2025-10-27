Blatte, sporco accumulato da tempo, polvere, ragnatele che rischiavano di entrare in contatto con gli alimenti: è stata la macabra scoperta, da parte dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, in un panificio di Quartu Sant'Elena, dove sono state riscontrate gravi irregolarità di natura igienico-sanitaria.

Circa 70 chili di alimenti, tra pane, focacce, prodotti ittici, formaggi e carni lavorate, risultati privi di etichettatura indicante lotto, ingredienti e scadenza, e dunque privi dei requisiti di tracciabilità previsti dalla normativa, sono stati sequestrati dai militari alla fine dell'ispezione, condotta all’interno di un locale adibito alla produzione e vendita di prodotti da forno, che è stato chiuso per prevenire rischi per la salute pubblica.

Il valore complessivo dei prodotti sequestrati è di circa 1000 euro, mentre l’ammontare delle sanzioni ammonta a circa 2500 euro. Sono state inoltre allertate le Autorità sanitarie competenti per i provvedimenti di rispettiva competenza.