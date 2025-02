Nonostante le piogge recenti, agricoltori e allevatori continuano a mantenere alta l'attenzione e la preoccupazione per la critica situazione idrica, particolarmente evidente nel sud Sardegna. "Seppur i bacini abbiano recuperato un po' della loro capacità - denuncia Coldiretti - si resta sotto il livello di guardia e sono attese anche per questa annata nuove restrizioni che possono mettere in ulteriore difficoltà le aziende già stremate".

Per questi motivi, Coldiretti tornerà in piazza domani, martedì 11 febbraio, per sensibilizzare le massime cariche istituzionali sulle azioni necessarie per affrontare i problemi legati alla gestione del sistema idrico in Sardegna. Alle ore 10:30, davanti alla Prefettura di Cagliari, l'associazione riunirà i suoi soci agricoltori e allevatori per promuovere la causa. L'obiettivo è ottenere il sostegno delle istituzioni per affrontare efficacemente le sfide attuali.

Lo stesso ente ha recentemente inviato lettere agli assessorati regionali dell'Agricoltura e dei Lavori pubblici, chiedendo un incontro per sostenere il piano di interventi proposto dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. Questo piano comprende una serie di interventi infrastrutturali necessari per migliorare l'efficienza del sistema idrico. Durante il sit-in pianificato, è previsto un incontro con il prefetto, al quale parteciperà la delegazione di Coldiretti Cagliari guidata dal presidente e dal direttore, Giorgio Demurtas e Giuseppe Casu.