Dopo il passaggio del ciclone nel fine settimana, che ha portato piogge sparse in Italia, ci si aspetta un lieve aumento della pressione atmosferica, specialmente nelle regioni del Sud, tra cui la Sardegna. Nonostante ciò, nuovi fronti piovosi sono previsti per alcune regioni.

Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, la settimana sarà caratterizzata da un cielo nuvoloso soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. L'effetto stabilizzante dell'anticiclone sarà più evidente al Sud e in parte del Centro a partire da martedì. In breve, il meteo nei prossimi giorni sarà mutevole.

Le condizioni più asciutte saranno presenti al Sud, in Sardegna, in Sicilia, in Abruzzo, Molise, gran parte del Lazio e dell'Umbria. Al contrario, in Toscana, Marche e nel Nord Italia ci sarà molta copertura nuvolosa, con possibili nebbie settentrionali in pianura e nelle valli alpine. Le precipitazioni saranno più frequenti durante martedì e mercoledì, quando un'area depressiva proveniente dalla Spagna spingerà un fronte instabile verso il Centro-Nord. Anche se i fenomeni atmosferici saranno in genere di modesta entità, sulla Liguria potrebbero essere più intensi, portando temporali locali.

Successivamente, il tempo diventerà più asciutto, ma con cieli molto nuvolosi o coperti nelle regioni settentrionali. Le temperature rimarranno costanti, con massime che raggiungeranno fino a 12°C al Nord e 14-16°C al Centro e al Sud. Le prospettive di un grande freddo, precedentemente previsto per il 18-20 febbraio, sembrano essere anticipate a venerdì 14 a causa di un'onda di aria fredda proveniente dalla Russia, secondo le ultime previsioni del Centro Europeo, con effetti ancora da monitorare attentamente.