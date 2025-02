L’attesa è finita: la 75ª edizione del Festival di Sanremo è pronta a prendere il via, portando con sé cinque serate di musica, spettacolo ed emozioni. Il Festival, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025, sarà trasmesso in diretta dal Teatro Ariston e, come ogni anno, catalizzerà l’attenzione di milioni di spettatori.

Date, conduttore e co-conduttori

Quest’anno la conduzione è affidata a Carlo Conti, che sarà affiancato da diversi co-conduttori nel corso delle serate:

Prima serata (11 febbraio): Antonella Clerici e Gerry Scotti;

Seconda serata (12 febbraio): Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica;

Terza serata (13 febbraio): Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Katia Follesa;

Quarta serata (14 febbraio): Mahmood e Geppi Cucciari;

Serata finale (15 febbraio): Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi;

I cantanti in gara

Sul palco dell’Ariston si sfideranno 29 artisti nella categoria Big:

Achille Lauro – Incoscienti giovani

Bresh – La tana del granchio

Brunori Sas – L’albero delle noci

Clara – Febbre

Coma_Cose – Cuoricini

Elodie – Dimenticarsi alle 7

Fedez – Battito

Francesca Michielin – Fango in Paradiso

Francesco Gabbani – Viva la vita

Gaia – Chiamo io chiami tu

Giorgia – La cura per me

Irama – Lentamente

Joan Thiele – Eco

Lucio Corsi – Volevo essere un duro

Marcella Bella – Pelle diamante

Massimo Ranieri – Perdere l’amore ancora

Michele Bravi – Anime perse

Motta – Dov’è l’Italia

Noemi – Glicine

Pinguini Tattici Nucleari – Ridere ancora

Rancore – Eden

Rkomi – Insuperabile

Rosa Chemical – Polka

Samuele Bersani – Harakiri

Tananai – Sesso occasionale

The Kolors – Cabriolet Panorama

Tommaso Paradiso – Magari no

Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

Zen Circus – L’amore è una dittatura

Inoltre, tornano le Nuove Proposte, categoria che offre spazio ai giovani talenti emergenti.

Gli ospiti delle serate

Come da tradizione, il Festival vedrà la partecipazione di numerosi ospiti italiani e internazionali:

Prima serata: Jovanotti, esibizione di Noa e Mira Awad con Imagine;

Seconda serata: Laura Pausini e Biagio Antonacci;

Terza serata: Tiziano Ferro e Alessandra Amoroso;

Quarta serata: Eros Ramazzotti e Annalisa;

Serata finale: Antonello Venditti, che riceverà il premio alla carriera, e l’attrice Vanessa Scalera.

Tra gli ospiti internazionali spiccano i Duran Duran, che si esibiranno nella terza serata, tornando all’Ariston dopo 40 anni.

Il programma delle serate

Prima serata (11 febbraio): esibizione di tutti i 29 artisti in gara

Seconda e Terza serata (12-13 febbraio): metà degli artisti si esibirà in ciascuna serata

Quarta serata (14 febbraio): serata delle cover e duetti, con omaggi alla musica italiana e internazionale

Serata finale (15 febbraio): esibizione di tutti gli artisti e proclamazione del vincitore

Novità e scenografia innovativa

La scenografia di quest’anno, curata da Riccardo Bocchini, promette un design all’avanguardia, trasformando il Teatro Ariston in una vera “techno hall”, con effetti visivi innovativi e una struttura più moderna.

Nel regolamento del Festival, il vincitore sarà decretato attraverso una combinazione di televoto, giuria della sala stampa, TV e web, e giuria delle radio, garantendo un mix tra il voto popolare e quello della critica.

I vincitori delle ultime dieci edizioni

Ecco chi ha trionfato al Festival negli ultimi anni:

2015: Il Volo – Grande Amore

2016: Stadio – Un giorno mi dirai

2017: Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma

2018: Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente

2019: Mahmood – Soldi

2020: Diodato – Fai rumore

2021: Måneskin – Zitti e buoni

2022: Mahmood e Blanco – Brividi

2023: Marco Mengoni – Due vite

2024: Angelina Mango

2025: Chi sarà il vincitore dell'edizione 2025?