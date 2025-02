Le cinque notizie che hanno emozionato, colpito e coinvolto i nostri lettori. La tragica scomparsa del poliziotto Maurizio Fittipaldi ha suscitato un’ondata di commozione e solidarietà per la sua famiglia, mentre il grande gesto dei suoi colleghi ha dimostrato il profondo senso di appartenenza alla “famiglia” della Polizia.

Accanto a questa vicenda, altri fatti di cronaca hanno segnato la settimana, come il drammatico incidente di Olbia avvenuto ieri, domenica 9 febbraio.

1. Poliziotti di Tortolì avviano raccolta fondi per la moglie di Maurizio Fittipaldi

Dopo la tragica scomparsa di Maurizio Fittipaldi, l’assistente capo della Polizia di Stato ritrovato senza vita il 7 febbraio nelle campagne di Lotzorai, i suoi colleghi del Commissariato di Tortolì hanno deciso di onorare la sua memoria con un gesto concreto di solidarietà: una raccolta fondi per aiutare la moglie Sarah, affetta da gravi problemi di salute.

La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, poco prima delle 20:00, sulla SS 125, nei pressi della frazione di Murta Maria, nel comune di Olbia. La vittima è Francesco Amadori, 65 anni, originario di Tempio ma residente a Pattada, che ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria auto, una Porsche Cayenne, che si è ribaltata sul ciglio della carreggiata.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’ipotesi principale è che l’uomo possa aver avuto un malore mentre era alla guida, perdendo così il controllo del veicolo.

Sarah Selenu, moglie dell’assistente capo della Polizia di Stato Maurizio Fittipaldi, ha espresso profonda gratitudine per il sostegno ricevuto dalla “grande famiglia” della Polizia dopo la tragica scomparsa del marito. In un’intervista, ha ricordato Maurizio come una persona speciale, buona e generosa, sempre pronta ad aiutare gli altri.

Nonostante il dolore, Sarah ha sottolineato l’umanità e la dedizione degli agenti, spesso riconosciuti solo per il loro ruolo professionale, ma che sono uomini con cuori colmi d’amore e generosità, impegnati a proteggere la comunità, proprio come era Maurizio.

Due anni fa, Sarah Selenu aveva condiviso la sua vittoriosa battaglia contro il cancro in un’intervista a Sardegna Live, riflettendo ora su come il tempo sia passato velocemente. Nel silenzio che segue il rumore della vita, rimane la presenza di chi ha lasciato un segno e l’affetto di chi continua a camminare accanto a lei.

La notizia della morte del poliziotto Maurizio Fittipaldi ha scosso l'intera Sardegna e non solo.