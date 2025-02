"Pancreatite acuta e corsa al pronto soccorso", così Luciana Littizzetto, in collegamento telefonico durante l'ultima puntata di "Che tempo che fa" ha spiegato la sua momentanea assenza rivolgendosi al pubblico e al conduttore Fabio Fazio.

"Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale, che sempre sia benedetto. Martedì mi sono sentita male, pensavo fosse influenza, invece sono corsa al pronto soccorso - ha spiegato la comica -. Ora sono qua, sono viva e voglio ringraziare i medici, gli infermieri, oss, quelli che lavorano tutto il giorno nei reparti, al pronto soccorso, coloro che lavorano di notte. Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via. Proteggiamola, abbiamo delle eccellenze", ha aggiunto.

"Una cosa seria ma non è il caso di allarmarsi. Sta bene e i valori sono tornati normali - ha ribadito Fazio, mentre i due non hanno rinunciato a scherzare consigliando comunque di recarsi dai medici quando si presentano sintomi mai avuti prima.

"Ora sto bene, i valori stanno scendendo, ma bisogna fare attenzione. Io ho la soglia del dolore alta e ho aspettato un po' a farmi vedere, aspettando che passasse. Con questo malanno bisogna fare attenzione: bisogna lasciare quieto il pancreas e stare a digiuno. Stasera colpo di scena: mi hanno dato passato di verdure e pollo bollito".

"Mi hanno anche un po' drogato e mi sono trovata bene", ha concluso Luciana Littizzetto, tra glia pplausi del pubblico.