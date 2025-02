A Bolzano, un uomo è stato ammonito dal questore per aver costretto la moglie a dimettersi dal lavoro. La notizia è stata riportata da TgCom 24, dopo che la vicenda è stata segnalata dalla direttrice di un supermercato che ha ritenuto preoccupante il comportamento della dipendente dimissionaria. Ciò che inizialmente sembrava un normale caso di risoluzione del lavoro si è trasformato infatti in un episodio di violenza domestica e controllo ossessivo da parte dell'uomo.

Dopo aver misteriosamente lasciato il suo impiego senza motivo apparente, la donna è stata convocata per un colloquio dalla responsabile del supermercato insieme al marito. Nonostante le difficoltà, la direttrice è riuscita a far rimanere l'uomo fuori dagli uffici per parlare con la dipendente in privato. È emerso che le dimissioni erano state imposte dall'uomo, sospettoso di un presunto tradimento con un collega. La responsabile ha quindi contattato la polizia per intervenire nella situazione.

Gli agenti sono così intervenuti per individuare e allontanare il marito della donna, mentre hanno scortato la moglie in un luogo sicuro. Attualmente, le autorità stanno continuando le indagini al fine di approfondire la comprensione della situazione familiare e valutare se sussistano basi per perseguire l'uomo legalmente.