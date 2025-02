Durante un controllo della Polizia in una casa a Selargius che destava da tempo sospetti, una donna 50enne ha cercato di distrarre gli agenti per consentire la fuga di due persone che si trovavano nella propria abitazione, ma i poliziotti sono riusciti comunque a bloccare i fuggitivi, trovandoli in possesso di droga.

Gli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile hanno condotto la perquisizione con l'ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza, trovando in casa 8 grammi di cocaina e 3750 euro in contanti, considerati provento di spaccio.

Una delle due persone fuggite dall'abitazione è stata trovata con 400 grammi di cocaina e un bilancino all'interno di un beauty case. L'altro individuo è stato rintracciato poco dopo in una zona con oggetti abbandonati e vegetazione incolta.

I due e la proprietaria della casa sono stati arrestati e il giudice ha deciso di concedere loro la detenzione domiciliare.