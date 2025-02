Un tragico incidente stradale si è verificato questa sera, poco prima delle 20:00, sulla SS 125, nei pressi della frazione di Murta Maria, nel comune di Olbia. Francesco Amadori, 65 anni, originario di Tempio ma residente a Pattada, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria auto, una Porsche Cayenne, che si è ribaltata vicino al ciglio della carreggiata. Le cause sono in corso di accertamento, ma potrebbe essere stato colto da un malore.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Olbia, che hanno estratto l’uomo dal veicolo, mentre il personale medico del 118 ha tentato di prestargli soccorso. Purtroppo, nonostante gli sforzi, per il 65enne non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi.

La dinamica: dopo aver perso il controllo dell'auto, l'uomo si sarebbe schiantato contro un muretto. Il mezzo si è ribaltato finendo sul bordo della strada.