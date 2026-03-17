Il Corpo Forestale della Stazione di Cagliari ha individuato e rimosso materiale potenzialmente pericoloso destinato all’arrampicata sportiva sulla parete dello sperone del promontorio della Sella del Diavolo.

Grazie a un’ispezione condotta con APR (drone), la pattuglia forestale ha constatato che il numero e la tipologia delle corde presenti richiedevano un intervento immediato. Con il supporto della squadra del Soccorso Alpino e Speleologico – Sezione di Cagliari, sono stati rimossi cordame, moschettoni e tasselli fissati alla roccia, prevenendo possibili incidenti legati al deterioramento dei materiali.

Non si tratta della prima operazione di questo genere: nel 2024, infatti, la Stazione Forestale aveva già provveduto a rimuovere una zipline installata senza autorizzazioni nell’area, confermando l’impegno delle autorità nella tutela e nella sicurezza della storica area naturalistica cagliaritana.