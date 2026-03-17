Un ragazzo italiano di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Gallarate (Varese) con l’accusa di tentato omicidio. L’aggressione è avvenuta venerdì sera a Casale Litta, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi.

La vittima, il compagno della madre del giovane, un uomo di 53 anni, è stata accoltellata più volte al petto e al torace. Trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Legnano, è riuscito a rimanere cosciente e a raccontare quanto accaduto. Secondo la sua ricostruzione, l’aggressione sarebbe scaturita da una lite tra madre e figlio, subito degenerata.

Le chiamate al 112 hanno segnalato la violenta lite, e sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Mornago e Sesto Calende. I militari hanno trovato la vittima ferita, rifugiata in casa e intenta a tamponare l’emorragia.

Le indagini e le testimonianze hanno permesso di individuare l’aggressore, che si era allontanato insieme alla madre. Il 24enne è stato fermato a bordo della propria auto, dove i carabinieri hanno recuperato il coltello presumibilmente utilizzato nell’aggressione.