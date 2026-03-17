Nella serata di ieri i carabinieri della Stazione di Pirri hanno rintracciato e arrestato un trentenne residente a Cagliari, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un decreto di sospensione della misura alternativa alla detenzione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del capoluogo.

Il provvedimento è scattato dopo che sarebbero state accertate ripetute violazioni delle prescrizioni previste dall’affidamento in prova ai servizi sociali, misura alla quale l’uomo era stato ammesso in seguito a una precedente condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività di controllo svolta dai militari dell’Arma avrebbe permesso di documentare le inosservanze alle disposizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Alla luce di tali elementi, il giudice di sorveglianza ha disposto la sospensione del beneficio e l’immediato ripristino della detenzione.

Rintracciato dai carabinieri, il trentenne è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, trasferito nella casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.