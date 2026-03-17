I Carabinieri della Stazione di Lunamatrona hanno rintracciato e arrestato nelle scorse ore un 58enne residente a Siddi, già noto alle forze dell’ordine, dando esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento dispone la revoca del decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione e il conseguente ripristino della misura detentiva. L’uomo dovrà infatti scontare una pena residua di tre anni e quattro mesi di reclusione, a seguito di una condanna definitiva per un grave episodio di violenza sessuale avvenuto nell’ottobre del 2022.

Dopo aver individuato e localizzato il 58enne, i militari hanno proceduto alle verifiche di rito. Una volta completate le formalità, l’uomo è stato preso in consegna dal personale dell’Aliquota Radiomobile e accompagnato presso la casa circondariale di Uta, dove sconterà la pena stabilita dall’autorità giudiziaria, chiudendo così la vicenda processuale.