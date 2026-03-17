Un operaio di 24 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale di Macchiareddu, nel territorio di Assemini.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane – impegnato in alcuni lavori di manutenzione all’interno di un’azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti – sarebbe precipitato dal tetto della struttura per cause ancora in fase di accertamento. La caduta, avvenuta da un’altezza di circa dieci metri, ha fatto scattare immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Assemini e il personale sanitario del 118. Valutata la dinamica dell’incidente e le condizioni del ferito, i soccorritori hanno disposto il trasferimento d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale “Brotzu” di Cagliari. Nonostante le serie lesioni riportate nell’impatto, il ventiquattrenne non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi tecnici e gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati avviati dai carabinieri della Stazione di Assemini, che stanno operando con il personale dello Spresal dell’Asl di Cagliari. L’autorità giudiziaria è stata informata dell’episodio.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione svolte dalle forze dell’ordine e dagli enti competenti per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e tutelare l’incolumità dei lavoratori.