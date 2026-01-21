Oggi, mercoledì 21 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Furtei hanno denunciato due allevatori, di 26 e 36 anni, residenti a Serrenti e Villamar, per il reato di ricettazione.



Durante un controllo all'interno di un ovile a Furtei, i militari sono rimasti insospettiti dalla presenza di un refrigeratore da 600 litri. Il più giovane dei due, quando gli è stato chiesto spiegazioni sulla sua provenienza, ha dichiarato di aver ricevuto il dispositivo in prestito dal 36enne. Tuttavia, approfondite indagini condotte dai Carabinieri attraverso le banche dati hanno smentito questa versione, confermando che il refrigeratore era stato rubato lo scorso dicembre.



Il dispositivo è stato così recuperato e restituito al legittimo proprietario dopo il riconoscimento.