La Polizia di Stato di Sassari ha identificato il presunto autore della violenta esplosione che ha causato allarme tra i residenti del quartiere Luna e Sole durante la partita Torres - Campobasso.

Durante il match di Serie C girone B, un potente petardo è stato fatto esplodere vicino allo stadio "Vanni Sanna", generando il panico. L'esplosione, avvenuta in via De Gasperi ma udita a distanza, ha provocato danni significativi, danneggiando la struttura muraria in cui era stato collocato l'ordigno e rompendo i vetri di alcune abitazioni vicine.

La Polizia ha rapidamente avviato le indagini e identificato il presunto autore grazie alle telecamere di videosorveglianza che lo hanno ripreso mentre innescava l'esplosivo. Il Questore di Sassari ha emesso nei suoi confronti un divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 4 anni.