Momenti di paura questa mattina a Sassari, dove un autobus del trasporto pubblico è stato interessato da un incendio mentre transitava in via Bellini, nei pressi dell’Istituto Agrario, nel quartiere di Latte Dolce.

L’allarme è scattato intorno alle 8:30, quando dal mezzo, un bus dell’ATP, ha iniziato a fuoriuscire del fumo. Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore posteriore. L’autista, accortosi del problema, ha immediatamente fermato il veicolo consentendo a tutti i passeggeri di scendere in sicurezza prima che la situazione potesse degenerare.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sassari. Il rapido intervento ha permesso di circoscrivere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero all’intero mezzo.

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a chiudere temporaneamente la strada per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dell’area.