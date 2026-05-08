Daniel Campus di 22 anni di Quartu e i fratelli Gianmarco e Filippo Tunis di 24 e 20 anni di Cagliari, saranno sottoposti a interrogatorio lunedì 11 maggio in merito all'omicidio di Leonardo Mocci, ucciso con un colpo di pistola al petto a Monserrato lo scorso 23 aprile.

I legali dei tre indagati stanno esaminando l'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Gip Claudia Sechi, che ha portato agli arresti. La magistrata ha descritto i tre come pericolosi e spregiudicati.

Le forze dell'ordine continuano le indagini per individuare un quarto sospettato coinvolto nella rapina. Si ipotizza che il crimine sia legato a traffici di droga, compiuti da una banda già autrice di altri reati simili. Gli inquirenti sperano di ottenere importanti elementi dalle analisi dei telefoni cellulari sequestrati ai tre, programmato per il 12, 19 e 22 maggio.