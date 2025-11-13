Proseguono gli sbarchi di migranti lungo le coste del Sulcis, favoriti dal mare calmo e dalle temperature miti di questa “estate di San Martino”. Tra la mattinata e la serata di ieri sono arrivate 48 persone, tra cui dieci minorenni e un neonato, che si aggiungono agli 82 approdati tra lunedì e martedì.

Il primo sbarco è avvenuto a Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi, dove sono giunti 10 uomini e tre donne. Poche ore più tardi, sempre nella stessa zona, altri sette migranti — tra cui due bambini, una donna e quattro uomini — hanno toccato terra. Altri quattro sono stati intercettati dai carabinieri nel territorio di Teulada.

In serata lo sbarco più numeroso: 17 persone tra cui quattro donne, tre bambini e un neonato sono arrivate a Calasetta, mentre la Guardia costiera ha scortato fino al porto di Sant’Antioco un barchino con sette migranti. Tutti sono stati poi trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir per le procedure di identificazione e assistenza.