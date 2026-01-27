Nel corso della notte del 12 gennaio scorso, sono stati messi a segno furti ai danni di abitazioni e autovetture in sosta nel centro abitato di Sarroch. A

l termine di una serrata attività investigativa, i Carabinieri della Stazione locale hanno identificato il presunto autore, un diciottenne senza fissa dimora e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile di una serie sistematica di reati contro il patrimonio.

L’indagine ha preso avvio a seguito delle numerose denunce presentate dai cittadini. Attraverso l’impiego di metodi investigativi tradizionali, quali il controllo minuzioso del territorio, l’escussione di testimoni e l’analisi degli elementi raccolti durante i sopralluoghi, i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica degli eventi e a risalire all’identità del giovane.

Secondo quanto emerso, il diciottenne si sarebbe reso responsabile di ben quindici episodi tra furti consumati e tentati, prendendo di mira sia autovetture in sosta che pertinenze di abitazioni situate nel centro abitato di Sarroch. La condotta illecita non si sarebbe esaurita con la sottrazione di oggetti e valori: gli accertamenti hanno infatti permesso di stabilire che il giovane, agendo in concorso con un complice attualmente in fase di identificazione, avrebbe utilizzato indebitamente alcune delle carte di credito asportate dalle vittime per effettuare acquisti presso diverse rivendite di tabacchi, localizzate tra Sarroch e Cagliari.

Il ragazzo è queindi accusato di furto aggravato, furto in abitazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata dai Carabinieri della Stazione di Sarroch, che proseguono le indagini per individuare il complice e verificare l’eventuale coinvolgimento del giovane in altri episodi analoghi.

"L’operazione - spiegano i Carabinieri - si inserisce nel quadro del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati predatori, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio privato attraverso un presidio capillare e una risposta investigativa rapida ed efficace".