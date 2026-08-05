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Un'altra giornata impegnativa sul fronte incendi quella di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, in Sardegna, dove il Corpo Forestale, oltre ai roghi a Sedilo e Dorgali, ha domato le fiamme nel comune di Gesico, in località Su Au S’Egua.
Per le operazioni di spegnimento è stato richiesto anche il supporto di un elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto.
Sul posto ha coordinato le attività il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Senorbì, che sta dirigendo gli interventi delle squadre impegnate nel contenimento delle fiamme.