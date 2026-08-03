Mentre decine di Vigili del fuoco fronteggiavano le fiamme e il denso fumo per domare il vastissimo incendio che ha colpito la piattaforma ecologica di Novate Milanese lo scorso 28 luglio, alcune persone avrebbero approfittato di un mezzo d'emergenza non sorvegliato, saccheggiandolo e rubando attrezzature e dispositivi. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

Sfruttando il totale impegno dei Vigili del Fuoco concentrati sul rogo, i ladri, come riporta il quotidiano online, sarebbero riusciti ad aprire i vani del mezzo rubato e a portare via attrezzature tecniche vitali in caso di incidenti stradali.

Il valore stimato del bottino, come informa Tg Com, è di circa 25mila euro, ma il vero danno è soprattutto operativo e morale.

Il furto è stato denunciato dall'Associazione amici dei vigili del fuoco di Garbagnate Milanese attraverso i propri canali social.

"Mentre i Vigili del Fuoco volontari di Garbagnate Milanese stavano spegnendo un grande incendio a Novate Milanese, qualcuno ha rubato dal loro mezzo di soccorso le attrezzature per gli incidenti stradali. Mentre loro erano impegnati a domare le fiamme, qualcun altro li ha derubati alle spalle. Chi ha compiuto questo gesto forse non sa che alcune attrezzature vengono acquistate dalle Associazioni come la nostra, grazie al sacrificio degli stessi vigili e di molte persone che vogliono aiutare i loro Vigili del Fuoco donando o aiutando a creare iniziative per raccogliere fondi. Non sa che da oggi chi resterà coinvolto in un incidente potrebbe dover attendere che i soccorsi arrivino da un Comune più lontano. E quei minuti in più possono fare la differenza tra la vita e la morte. Non sa che il danno non è stato fatto solo ai Vigili del Fuoco, ma a un'intera comunità. Forse un giorno anche a lui stesso o a qualcuno a cui vuole bene. Non ci aspettiamo un esame di coscienza, e nemmeno che l'attrezzatura venga restituita. Ma vogliamo che tutti sappiano quali conseguenze può avere un gesto simile", conclude l'Associazione.