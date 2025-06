“Proprio in questo momento mi hanno comunicato che l’incendio propagatosi ad Ozieri è sotto controllo ed è questa la buona notizia”. Lo annuncia il sindaco di Ozieri, Marco Peralta, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Secondo le prime informazioni raccolte dai Vigili del Fuoco, non si registrano feriti. Le fiamme, però, hanno interessato circa un centinaio di ettari, causando danni ad almeno un paio di abitazioni e la distruzione di un veicolo. Diverse persone sono state evacuate per precauzione.

“Non è sicuramente questo il momento di fare polemiche – sottolinea Peralta – ma non si può non notare come già nei giorni scorsi ce ne fosse stato un altro nella zona limitrofa di Donnighedda”.

Il sindaco ha poi precisato che “la Forestale farà i debiti accertamenti per risalire all’origine dell’incendio”, per chiarire se si sia trattato di un evento accidentale o doloso.

L’intervento tempestivo dei soccorsi e il lavoro di Vigili del Fuoco e Corpo forestale hanno permesso di contenere i danni, evitando conseguenze ancora più gravi per la popolazione e il territorio.