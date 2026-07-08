Avrebbe tentato di rubare all'interno di un cantiere edile a Cagliari, e quindi un 26enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari per tentato furto aggravato.

L’intervento è scattato nel corso di un servizio di pattugliamento sul territorio, dopo la segnalazione arrivata alla Centrale Operativa da parte di un cittadino che aveva notato una persona armeggiare all’interno del cantiere situato in città.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato il giovane in atteggiamento sospetto, mentre tentava di nascondersi e successivamente di allontanarsi. La tempestività dell’intervento ha permesso ai Carabinieri di bloccarlo e procedere agli accertamenti del caso.

La perquisizione personale non ha consentito di rinvenire materiale riconducibile al furto, ma l’azione è stata interrotta prima che potesse essere portata a compimento.

Dopo le formalità di rito, il 26enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, avvenuto ieri, martedì 7 luglio 2026. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che non ha disposto ulteriori misure cautelari.